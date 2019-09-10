В Польше нашли способ помешать России отказаться от транзита газа через Украину

Польский энергетический концерн PGNiG заявил, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе «Опал». Так, было отменено решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом.

«Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования Газпромом газопровода «Опал». Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», – сказано в сообщении минэнерго Польши в Twitter.

Кроме того, в ведомстве отметили, что решение суда ЕС по трубопроводу «Опал» не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через территорию Украины.

«Вердикт суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода «Опал» Газпрому придется сократить использование «Северного потока», что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной», – сказано на сайте министерства энергетики Польши, передает ТАСС.

Глава ведомства Кшиштоф Тхужевский отметил: «Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с доступом Газпрома к «Опалу» и о том, как Польша шантажирует Россию газовой независимостью.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG после 2022 года не станет заключать контракт на покупку газа с Газпромом.

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