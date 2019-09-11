В ЕК пока не определились с оценкой решения суда по Opal

Еврокомиссия оценит решение суда ЕС по газопроводу Opal, только поле этого решит, как действовать дальше, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, комментируя возможность подачи апелляции.

«Решение было одобрено только вчера... Мы проанализируем его в деталях, а затем мы решим, каким будет дальнейший курс действий», – передает слова Шефчовича РИА «Новости».

Он добавил, что ЕК хотела бы сохранения поставок российского газа в ЕС через Украину в долгосрочной перспективе.

«Это стратегически важно для энергетической безопасности Европейского союза», – заявил он.

Накануне сообщалось, что суд Евросоюза отменил решение ЕК по доступу Газпрома к газопроводу Opal. Исключения для компании от 2009 года снова в силе.

До этого польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal, отменив решение ЕК о полном использовании трубы Газпромом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении суда.