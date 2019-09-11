Освобожденным Россией украинцам выплатят по 100 тыс. гривен

Правительство Украины выплатит всем 35 освобожденным из России украинцам по 100 тыс. гривен (около 263 тыс. рублей), сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Было утверждено важное решение – каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 тыс. гривен», – написала Денисова в Facebook.

Ответственным за это назначили Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков, политзаключенных и их семей является невероятно важной», – подчеркнула омбудсмен.

В субботу Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Первой официально об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На сайте Владимира Зеленского был опубликован список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.