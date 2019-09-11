В ОСК рассказали о задержках в создании вертолетоносца

Проект вертолетоносцев для ВМФ еще не утвержден, не определено и место их строительства, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить – пускай Родина решает», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Первый корабль – «Владивосток» – Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В итоге эти «Мистрали» были проданы Египту.

В мае Рахманов заявлял, что России нужен вертолетоносец, отличный от проекта «Мистралей».

Напомним, в июне информированный источник сообщил, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году.

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