На Крымском мосту начали установку системы контроля движения поездов

Установка системы автоматического контроля и управления движением поездов началась на железнодорожной части Крымского моста, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«На железной дороге устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

В настоящее время на мосту укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с оборудованием сигнализации, централизации и блокировки, а также выполнют комплекс работ по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути, формируют контррельсы.

Система позволит обмениваться данными для координации потоков.

«Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение», – заявилв едущий инженер-проектировщик компании «СГМ-Мост» Сергей Писарев.



Напомним, 23 августа министр транспорта Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту, как и планировалось, будет запущено до конца 2019 года.

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