ВВС США решили перевооружить штурмовики А-10

США ведут модернизацию штурмовика A-10C Thunderbolt II, которая позволит использовать его до конца 2030-х годов, сообщают западные СМИ.

Усовершенствования начали в конце июля 2019 года – после первой программы перевооружения, предусматривающей установку произведенных компанией Boeing новых крыльев на 173 самолета А-10. Новые крылья должны прослужить до последующей проверки около 10 тыс. летных часов, пишет издание The Aviationist.

Второй контракт Boeing и ВВС США на сумму 999 млн долларов, предусматривает изготовление до 112 новых крыльев, что завершит перевооружение всех 281 самолетов А-10, находящихся в настоящее время на складе.

Издание отмечает, что в числе усовершенствований штурмовика есть улучшенный шлем Scorpion с системой прицеливания Thales Visionix. В системе установлен новый датчик HObIT, позволяющий более точно отслеживать движения головы пилота.

Еще одним крупным обновлением будет бомба малого диаметра GBU-39. В результате такого «апгрейда» A-10 сможет нести по четыре бомбы в каждой подвеске, что превратит его в бомбардировщик, отмечает автор текста.

GBU-39 в настоящий момент используется в F-16, F-22, этот снаряд также планируется использовать в оснащении в F-35, B-1, B-2, B-52 и AC-130. Вес бомбы составляет порядка 113 килограмм, она оснащена осколочно-фугасной боеголовкой.

Модернизация A-10 предполагает замену части интерфейса на передней панели, включая новый указатель воздушной скорости, индикатор поворота и скольжения и т.д. При этом предлагается уместить эти датчики в один дисплей.

Последним известным изданию усовершенствованием будет интеграция модулей радаров к существующим системам прицеливания, который уже работает на F-15 Strike Eagle, отмечает издание.

В январе 2018 года сообщалось, что ВВС США не могут найти средства на переоснащение более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II.