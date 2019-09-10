Канделаки возмутилась словами «простого режиссера» Сенцова о возвращении в Крым на танке

Телеведущая Тина Канделаки напомнила, что Олега Сенцова, который заявил, что вернется в Крым только на танке, многие защищали, называя «не террористом, а режиссером».

«Олег Сенцов на пресс-конференции заявил, что в Крым приедет только на танках. Оговорился, что слова не нужно воспринимать буквально, но потом все-таки закрепил результат, сказав, что в Донбасс – тоже только на танках», – написала Канделаки в своем Telegram.

Она напомнила, что россиян очень долго пытались убедить в том, что он «никакой не террорист, а простой режиссер».

«В его поддержку выступали директор Европейской киноакадемии Марион Деринг, Немецкая кинематографическая академия. Альмодовар, Вендерс, Каурисмяки, Вайда и другие прославленные режиссеры обращались к нашему президенту. И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино», – написала Канделаки.

Ранее Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым «только на танках». Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни страны.

Напомним, Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян.

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