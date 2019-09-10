Канделаки резко осудила адвоката отца сестер Хачатурян

Телеведущая Тина Канделаки осудила адвоката убитого Михаила Хачатуряна за «выгораживание садиста и насильника». Так она отреагировала на публикацию фрагментов переписки одной из сестер со своим отцом.

«Если честно, я не могу понять адвоката «потерпевшей» стороны. Деньги деньгами, но выгораживать садиста и насильника – нечто, лежащее за пределами всяческой этики. У всех людей, включая родственников Хачатуряна и следователей по этому делу, есть или будут дети. Уверена, что каждый из них в глубине души не может его оправдать и хотел бы придушить собственными руками», – написала Канделаки в Telegram.

Она отметила, что одно только появление Хачатуряна дома было «пыткой для бедных детей» и теперь «даже домашний арест сестер кажется абсурдом, потому что жизнь девочек была ежедневным беспросветным кошмаром».

«Призываю как можно быстрее закрыть это дело, чтобы девочки поскорее перевернули эту страницу и приступили к реабилитации, которая и без того займет долгое время», – заключила она.

Ранее была опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом.

Напомним, летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

А в июле 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении отца девушек по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

В августе сотрудники СК России заявили об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи со смертью подозреваемого. Однако адвокат отметил, что «соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении, признаны установленными фактами».