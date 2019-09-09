Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

Отец сестер Хачатурян, которых подозревают в его убийстве, унижал, угрожал им в личной переписке и оскорблял их матерными выражениями, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения из их беседы.

«Черный Samsung [Михаила Хачатуряна] был обнаружен на месте убийства 27 июля 2018 года. Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции. Для примера возьмем переписку за два дня», – пишет «Московский комсомолец».

Далее издание приводит беседу между одной из дочерей и отцом, перед которой у девушки было шесть пропущенных вызовов от Михаила. Отмечается, что диалог состоялся 25 января 2018 года.

«Мы с собакой гуляли. Интернета не было», – написала ему дочь в 00.17 мск.

«У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет м*нет, или нет. Последний раз в сети в 21.01, набирал в 21.10», – ответил через несколько минут отец.

«Ну я зашла и вышла с собакой в 21», – пояснила девушка.

«У вас 1 минута. Изральской», – сказал он.

«Что за одна минута?», – переспросила дочь.

«Вы хотите чтобы завтра приехал. Оке», – продолжил диалог Михаил.

«Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?», – добавила девушка.

«Билеты взял!!!», – написал он.

«Хорошо», – продолжила она.

«Приеду маму вашу....., что хорошего тварь!», – добавил Михаил.

В диалоге от 14 апреля 2018 года отец пригрозил одной из девушек побоями, убийством, сексуальным насилием, назвал «мразью», «шлюхой» и «проституткой», отмечает издание.

«Давайте по-хорошему, я вашу маму …, я вашего барыгу-брата …, я вас, проституток …. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму …, я вас публично …», – приводит телеканал 360 цитату из голосового сообщения, которое Хачатурян-старший отправил дочерям.

«Ангелина, сосать будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду…» — сказано в другом сообщении, датированном апрелем 2018 года.

Напомним, летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.