Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Сотрудники СК России вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца в связи со смертью подозреваемого, сообщил защитник Сергей Паршин. Из документа следует, что мужчина неоднократно истязал дочерей и домогался их, сообщил адвокат.

«Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета России официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема – в связи со смертью подозреваемого», – приводит ТАСС слова адвоката.

При этом Паршин отметил, что «соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении, признаны установленными фактами».

«Защитники сестер Хачатурян, надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать – девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», – добавил адвокат.

Он напомнил, что в мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления о преступлениях в ГСУ СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по ст. 117 УК РФ (истязания), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

«Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Очевидно, что Кристина, Ангелина и Мария находились в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни», – отметил адвокат.

Напомним, летом 2018 года тело Хачатуряна нашли на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Старшей и младшей сестрам предъявлено обвинение в убийстве. 23 июля суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян на три месяца.