Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.

«Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определенных действий до 28 октября», – сообщили в пресс-службе суда РИА «Новости».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца девушек. Действия Михаила Хачатуряна проверят на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

Напомним, летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.