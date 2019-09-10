Шведский ученый призвал отменить «консервативное» табу на каннибализм

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд предложил употреблять в пищу мясо, полученное из трупов людей, сообщает The New York Post.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд на научном симпозиуме Gastro в шведской столице выразил мнение, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, передает РИА «Новости».

Аргумент шведа о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?» «Консервативные» табу против каннибализма, по словам Содерлунда, изменятся, если люди попробуют человечину.

На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем, а сам ученый сказал, что он открыт для этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным... Я должен сказать... Я был бы готов хотя бы попробовать это», – сказал он.

В качестве альтернативы он также предложил «более реальные» варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.

Издание отмечает, что идеям профессора может помешать опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов, что привело к эпидемии «болезни Куру».

Напомним, в ноябре 2018 года праправнук русского путешественника, Николай Миклухо-Маклай рассказал, что случаев каннибализма в Папуа-Новой Гвинее за последнее время выявлено не было.

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