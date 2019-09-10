Стала известна причина убийства двоих детей жительницей Камчатки

Жительница Вилючинска утопила в бухте двух своих детей после измены любимого мужчины, сообщил источник в силовых структурах Камчатского края.

По его словам, женщина решила утопить двоих своих детей и покончить с собой после измены мужчины, с которым состояла в отношениях. У них была общая 1,5-месячная дочь.

«По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до нее только на лодке. К этому времени дети уже утонули», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних лиц в отношении 27-летней жительницы Камчатки, подозреваемой в утоплении собственных детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск. Сообщалось, что мотивом к преступлению могла послужить ссора с супругом.