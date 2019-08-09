Россия выразила надежду на мирное разрешение конфликта в Киргизии

В России надеются, что конфликт в Киргизии на фоне задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева разрешится мирно и в рамках конституции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами, в рамках конституции Киргизской Республики и действующего законодательства», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что МИД продолжает следить за развитием ситуации, поскольку Киргизия является союзником и стратегическим партнером России.

«Нам небезразлична обстановка в Киргизии по целому ряду вопросов», – отметила Захарова.

Также она подчеркнула, что мирное разрешение ситуации в Киргизии в интересах, прежде всего, народа республики.

Ранее бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.

Накануне он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия в будущем продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии.