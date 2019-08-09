Россия решила продолжать помогать Киргизии

Россия в будущем продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии, заявил премьер Дмитрий Медведев.

«У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру – республике Киргизстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», – передает ТАСС слова Медведева на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Он добавил, что перед поездкой на заседани Евразийскийого межправсовет обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом России.

«Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов», – заявил Медведев.

Он также выразил уверенность, что «сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами».

Жээнбеков, в свою очередь, отметил, что страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.

«Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И Вас в Киргизстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем Вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Киргизстану», – сказал киргизский лидер.

Жээнбеков добавил, что ранее Россия оказала финансовую помощь республике и техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

Наканцуне Медведев прибыл в Киргизию.