Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», – приводит его слова ТАСС.

По словам защитника, речь идет о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения, а также протоколе допроса и других предусмотренных процессуальными нормами бумаг.

Накануне экс-президент Алмазбек Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации, В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

В пятницу районный суд Бишкека вынес решение об аресте Атамбаева.