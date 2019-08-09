Районный суд Бишкека вынес решение об аресте Атамбаева

Судья Первомайского района Бишкека вынес решение об аресте экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на время проведения следственных мероприятий, сообщил адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

По словам адвоката, «Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции», передает ТАСС.

Слесарев рассказал, что судебное решение об аресте бывшего главы республики было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, куда был приглашен судья Первомайского района Бишкека.

«Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий», – отметил Слесарев, уточнив, что экс-президент Киргизии арестован до 26 августа.

По оценке адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм. «Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения», – подчеркнул Слесарев.

Накануне Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации, после чего доставлен в Бишкек на допрос. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

К операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа, один из которых погиб от огнестрельного ранения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политической ситуации в Киргизии в связи с попытками задержания бывшего президента республики Атамбаева.