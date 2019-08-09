В Японии призвали Абэ признать провал стратегии по Курилам

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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случают по несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне «Нёнокса»? Подробности...
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Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

Украина наконец-то сообразила, что границу с Россией на крымском участке нужно обустраиватьФото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки, – были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку Зарядье? Подробности...

Мертвые догмы несистемной оппозиции

Андрей Бабицкий, журналист
Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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Киргизская «Игра престолов» у наших границ

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну. Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Подробности...
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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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              В Японии призвали Абэ признать провал стратегии по Курилам

              9 августа 2019, 09:03

              Текст: Евгения Шестак

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              Стратегия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая заключается в продвижении совместных с Россией проектов на Южных Курилах, явно не работает, заявили японские СМИ.

              Как утверждает японское издание Asahi Shimbun, визит премьера России Дмитрия Медведева на Южные Курилы никак не продвинул диалог сторон, а только показал, что Москва не планирует идти на компромисс по вопросу суверенитета над островами, передает ИноТВ.

              По мнению газеты, администрации Абэ необходимо пересмотреть свою стратегию, которая заключается в налаживании хороших отношений между японским лидером и президентом Владимиром Путиным.

              Отмечается, что Япония активно продвигает идею совместных экономически проектов на территории, однако Россия хочет самостоятельно развивать регион.

              Как отмечает Asahi Shimbun, одним из главных препятствий совместных проектов является то, что Москва настаивает на совместной работе по российскому законодательству.

              Кроме того, на последней встрече лидеров двух сторон, Путин потребовал упростить японцам, которые задействованы в проектах, въезд во всю Сахалинскую области, в состав которой входят острова. То есть, как объясняет газета, Москва хочет, чтобы Токио признал Южные Курилы частью субъекта Российской Федерации.

              Издание также отмечает, что Абэ не ставит в известность парламент о состоянии диалога с Россией. Премьер-министру следует перестать держать японцев в неведении, отмечает СМИ.

              Ранее Япония присвоила Южные Курилы на официальном сайте Олимпиады-2020: в разделе маршрута олимпийского огня острова изобразили в виде территории Японии.

              Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

              В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.

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