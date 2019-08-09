В Японии призвали Абэ признать провал стратегии по Курилам

Стратегия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая заключается в продвижении совместных с Россией проектов на Южных Курилах, явно не работает, заявили японские СМИ.

Как утверждает японское издание Asahi Shimbun, визит премьера России Дмитрия Медведева на Южные Курилы никак не продвинул диалог сторон, а только показал, что Москва не планирует идти на компромисс по вопросу суверенитета над островами, передает ИноТВ.

По мнению газеты, администрации Абэ необходимо пересмотреть свою стратегию, которая заключается в налаживании хороших отношений между японским лидером и президентом Владимиром Путиным.

Отмечается, что Япония активно продвигает идею совместных экономически проектов на территории, однако Россия хочет самостоятельно развивать регион.

Как отмечает Asahi Shimbun, одним из главных препятствий совместных проектов является то, что Москва настаивает на совместной работе по российскому законодательству.

Кроме того, на последней встрече лидеров двух сторон, Путин потребовал упростить японцам, которые задействованы в проектах, въезд во всю Сахалинскую области, в состав которой входят острова. То есть, как объясняет газета, Москва хочет, чтобы Токио признал Южные Курилы частью субъекта Российской Федерации.

Издание также отмечает, что Абэ не ставит в известность парламент о состоянии диалога с Россией. Премьер-министру следует перестать держать японцев в неведении, отмечает СМИ.

Ранее Япония присвоила Южные Курилы на официальном сайте Олимпиады-2020: в разделе маршрута олимпийского огня острова изобразили в виде территории Японии.

Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.

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