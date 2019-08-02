Медведев прибыл на курильский Итуруп

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил.

Медведев собирается посетить завод «Ясный», комплекс термальных вод «Жаркие воды», а также стройку в селе Рейдово, где возводят школу и жилые дома, передает ТАСС.

Глава кабмина прибыл на Итуруп из Южно-Сахалинска, где состоялось совещание по развитию Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

На совещании премьер сообщил, что общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей.

Японское правительство заявляло, что визит Медведева на Курилы противоречит позиции Японии в территориальном споре с Россией.

Напомним, Медведев посещал Итуруп четыре года назад.