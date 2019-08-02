Дальнему Востоку решено выделить почти 100 млрд рублей

Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей, сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Кроме того, по его словам, есть «дополнительные решения». Глава кабмина «подписал решение о внесение изменений в распределение денег, по выделению дополнительных средств», передает ТАСС.

Как подчеркнул Медведев, эти значительные для региона средства «должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории»: где-то «не хватает яслей», где-то – недостаточно жилья и т.д. Медведев признал, что «большинство регионов под все эти критерии, собственно, и попадают».

Премьер подчеркнул, что существуют «точные показатели», какие объекты (школы, больницы, детские сады и т.д.) и в каком числе должны появиться до 2021 года. Также определено число объектов, где требуется провести капитальный ремонт.

Медведев указал на необходимость поставок транспорта и расселения аварийного жилья.

Среди особенностей региона премьер назвал удаленность от центра, низкую плотность населения, недостаточность инфраструктуры, но при этом ДФО обладает уникальными ресурсами и возможностями. В регионе созданы особые режимы и условия для работы бизнеса, предоставлены субсидии, сказал глава кабмина.

Также премьер посчитал интересной идею обнуления налогов на Курилах. Медведев отметил, что требуется «специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах», которые имеют особое значение для страны.

31 мая в Улан-Удэ была представлена Национальная программа развития Дальнего Востока, рассчитанная до 2025 года. Отмечалось, что прорывная идея нацпрограммы в том, что люди на Дальнем Востоке должны жить лучше, чем другие жители России – тогда они перестанут покидать этот регион.

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