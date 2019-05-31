Представлена национальная программа развития Дальнего Востока

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Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

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Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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            Представлена национальная программа развития Дальнего Востока

            31 мая 2019, 15:56

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            В Улан-Удэ 31 мая была представлена Национальная программа развития Дальнего Востока, рассчитанная до 2025 года, мероприятие стало ключевым событием форума «Сообщество»; в нем участвовали представители органов власти Башкирии, члены федеральной и региональной общественных палат и эксперты.

            «Вчера было несколько площадок, где обсуждались положения программы. Вопросов там было больше, чем ответов. Сегодня программу представит представитель федерального министерства, а затем о ее специфике в регионе расскажет республиканский министр», – сказал во вступлении заместитель секретаря ОП Александр Точенов, который курирует работу палаты по сбору предложений в нацпрограмму, сообщается на сайте Общественной палаты.

            Директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк выступил с презентацией социального блока Нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

            «Численность населения снижается, отток населения продолжается. Этот факт нас, естественно, не устраивает. Мы отталкиваемся от отставания Дальнего Востока по ключевым направлениям социального развития (средний доход населения, высокая смертность, низкая продолжительность жизни, низкий процент людей, занимающихся спортом, большая доля ветхого и аварийного жилья, низкий коэффициент доступности жилья). Это наша база, с которой мы работаем, то есть задача – нивелировать это отставание», – подчеркнул Смоляк.

            Он добавил, что прорывная идея нацпрограммы в том, что люди на Дальнем Востоке должны жить лучше, чем другие жители России: «Только тогда они перестанут уезжать. Мы уже начали это делать, и мы знаем, как это делать. Людям нужно ощущать, что качество их среды обитания лучше, чем оно было до сих пор».

            Смоляк пояснил, что в 2018 году было утверждено 11 комплексных планов развития, определено 58 центров экономического роста и проведено 412 приоритетных социальных мероприятия, среди которых – строительство жилых домов, объектов инфраструктуры, их ремонт, комплекс мероприятий по развитию территорий и т.д.

            Среди направлений развития социальной сферы выделены следующие: создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, развитие сферы физической культуры и спорта, развитие системы здравоохранения, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие системы образования и науки, обеспечение транспортной доступности, развитие сферы культуры и развитие программы «Дальневосточный гектар».

            Среди создания благоприятных условий для рождения детей Григорий Смоляк назвал такие меры, как предоставление сертификата для отдыха в курортно-санаторных учреждениях многодетным семьям Дальнего Востока и проект «Семейный автомобиль» – сертификат на приобретение автомобиля для семей с пятью детьми и более.

            Для развития здравоохранения планируется строительство фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий – всего 891 объект; обеспечение организаций квалифицированными кадрами – 4 тыс. 329 человек (увеличение социальных выплат по программам «Земский врач», «Земский фельдшер»); капитальный ремонт аварийных зданий; обеспечение современным медицинским оборудованием (приобретение 228 цифровых флюорографов, приобретение 1тыс. 130 автомобилей скорой медпомощи).

            Развитие системы образования и науки в программе будет происходить через капитальный ремонт 480 школ, обеспечение кадрами (3 тыс. 154 человек по программе «Земский учитель»), грантовую поддержку 66 флагманских школ.

            «Жилье и комфортная среда – самый затратный блок. Это предоставление социальных выплат 15,8 тыс. молодых семей и субсидирование муниципальных программ формирования современной городской среды», – рассказал Смоляк.

            «Далее – развитие физкультуры и спорта. Здесь все просто: необходимо обеспечить доступность спортивных сооружений. В планах – строительство 412 спортивных сооружений, капитальный ремонт 370 объектов, предоставление соцвыплат 1924 работникам, переезжающим на работу в сельские и удаленные населенные пункты», – продолжил чиновник.

            Со сферой культуры все аналогично: ключевая цель – доступность, рассказал Смоляк. Строительство 133 учреждений культуры, капремонт 388 объектов, субсидирование 226 гастролей и выездных выставок для творческих коллективов Дальнего Востока, софинансирование фестивалей и других культурных мероприятий – такие пункты названы в программе.

            «Транспортная доступность. Слишком большая территория, слишком большой разброс и слишком нас мало. Главное – приведение в нормативное состояние дорог в 36 населенных пунктах, строительство новых дорог – 2,1 тыс. километров. В том числе – расширение программ субсидирования местных авиационных перевозок», – сказал Смоляк.

            Последнее направление – развитие программы «Дальневосточный гектар». В рамках нацпрограммы планируется строительство объектов инфраструктуры, предоставление господдержки для строительства жилья – льготная ипотека (планируется построить 9,8 тыс. индивидуальных жилых домов).

            «Обязательно нужен общественный контроль – практически за каждым объектом. Без вас мы этого не сделаем», – обратился он ко всем участникам мероприятия.

            На вопрос о том, почему в нацпрограмме не говорится о самом главном – о повышении уровня жизни (то есть уровня зарплат и пенсий), а не только ее качества, Григорий Смоляк пояснил, что эти вопросы регулирует другой блок программы – экономический.

            Один из участников спросил, означает ли все вышесказанное то, что «мы уходим из села». Представитель министерства ответил, что около 90 процентов объектов будет построено именно в селах, и в нацпрограмме вовсе не заложен план укрупнения городов за счет сельского населения.

            Затем выступил министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Он рассказал, что республика провела масштабную работу: общественные обсуждения прошли во всех муниципальных районах, где собирались предложения в нацпрограмму. «Все наши районы зашевелились. Всего от жителей республики поступило более 6 тыс. предложений, что позволило нам войти в четверку самых активных регионов».

            «Общая сумма социального раздела, на который претендует Бурятия в рамках национальной программы развития Дальнего Востока, составляет порядка 240 млрд рублей. Это создание инфраструктуры, вопросы здравоохранения, образования и так далее», – рассказал министр.

            «Общие цели и основные направления развития Дальнего Востока до 2025 года – это ускорение экономического роста до шести процентов и повышение уровня и качества жизни до уровня выше среднероссийского. У нас будет отдельный план по экономическому росту. Миграционный отток – ключевая вещь, но основная составляющая – создание новых рабочих мест. Основная масса уезжающих людей – это люди трудоспособного возраста. Люди едут за работой. Так что, конечно, нужно создавать рабочие места», – рассказал министр.

            Бардалеев рассказал, что в планах республики на 2020–2025 годы – реализация 23 инвестиционных проектов с привлечением более 210 млрд рублей инвестиций.

            Он также назвал необходимые для Бурятии меры по стимулированию отраслей экономики: промышленность (снижение налога на добавленную стоимость для предприятий машиностроения, льготное кредитование для предприятий легкой промышленности, геологоразведочные работы), транспорт (модернизация таможенных постов, поддержка строительства аэровокзального комплекса Улан-Удэ, строительство БАМ-2), агропромышленный комплекс (компенсация затрат при строительстве и модернизации МТФ, компенсация затрат рыбоперерабатывающим предприятиям).

            В завершение он попросил Минвостокразвития учесть фактор внутренней конкуренции и как-то повлиять на тот факт, что люди переезжают из Бурятии в другие регионы Дальнего Востока. Он привел в пример ситуацию, когда учителя уезжают из Бурятии во Владивосток, потому что, помимо зарплаты, они получают там подъемные и их доход увеличивается в два раза.


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