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Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.
Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.
Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.