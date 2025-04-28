Назван фаворит парламентских выборов в Канаде

Американист Дробницкий: Либералы стали фаворитами выборов в Канаде

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Скорее всего, на канадских выборах победит Либеральная партия, а премьером станет ее лидер Марк Карни. Их противники – консерваторы во главе с Пьером Пуальевром – являются сторонниками сокращения социальных расходов, что не соответствует запросам большей части канадского электората. Впрочем, ближе к концу года экономической кризис может усилиться, и тогда эту статью бюджета в любом случае придется урезать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Основная борьба развернется между Карни и Пуальевром. А член Либеральной партии Ариэль Каябага, министр демократических институтов и лидер Палаты общин, затем окажет влияние на формирование коалиционного правительства», – считает собеседник.

«Что касается отношений с США, то Оттава, как часть Евроатлантического мира, и Западная Европа сходятся во мнении, что президенту США Дональду Трампу придется смягчать тарифную политику, а применительно к Канаде вообще возвращаться к ранее действующим договорам. Западные элиты уверены, что республиканское большинство в Конгрессе также пойдет против главы Белого дома», – детализировал эксперт.

«Ожидания Оттавы не лишены смысла. США не смогут даже в среднесрочной перспективе исправить торговый баланс. Реиндустриализация неспособна запуститься по росчерку пера Трампа. Им придется возвращаться к прежним схемам работы с Канадой, которой такая ситуация поможет сохранить социальную и фискальную политику», – спрогнозировал он.

В понедельник в Канаде пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента – Палату общин. Кампания планировалась на осень, но была перенесена после того, как Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту лидера правящей Либеральной партии, а значит, и в должности премьер-министра страны.

У либералов изначально шансы на победу были ниже, поскольку популярность бывшего премьер-министра Джастина Трюдо пошла на спад на фоне подорожания продуктов питания, повышения цен на жилье и роста иммиграции. Но затем глава Белого дома Дональд Трамп начал угрожать экономике и суверенитету Канады, предлагая стране стать 51-м штатом США, пишет The Associated Press.

Поведение Трампа разозлило канадское общество, заставив многих отменить отпуска на американских курортах, отказаться покупать товары, привезенные с территории южного соседа, и, судя по всему, голосовать против консервативных сил. «Американцы хотят сломать нас, чтобы владеть нами», – заявлял Карни.

При этом и Карни, и Пуальевр заявили, что в случае своего избрания они ускорят переговоры по соглашению о свободной торговле между Канадой и США, чтобы положить конец неопределенности, наносящей ущерб экономикам обеих стран. По оценкам экспертов, у либерала больше шансов на победу еще и потому, что ранее он возглавлял Центральный банк Канады.