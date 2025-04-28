Американцы раскритиковали работу Маска на посту главы DOGE

ABC: Рейтинг неодобрения работы Илона Маска в администрации Трампа достиг 57%

Tекст: Ирма Каплан

Согласно новому опросу ABC News / Washington Post / Ipsos, предприниматель Илон Маск своей работой на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) значительно уступает в общественном мнении президенту США Дональду Трампу, сообщает ABC News.

«Результаты опроса, проведенного для ABC News исследовательской компанией Langer Research Associates совместно с Ipsos, показали, что лишь 35% американцев одобрили работу Илона Маска в администрации Дональда Трампа, а 57% выразили недовольство», – говорится в материале.

Поддержка Маска сопоставима с рейтингами президента, однако остается заметно ниже его одобрения среди республиканцев – 73% у Маска против 83% у Трампа.

Главным источником негативного отношения респондентов стали массовые увольнения федеральных служащих, инициированные Трампом и реализуемые Маском. Более половины опрошенных считают эти меры чрезмерными, а среди них процент одобрения Маска падает до шести, против 89% неодобрения.

Также большинство выступило против закрытия Министерства образования и сокращения финансирования исследований в медицине.

Восприятие деятельности Маска зависит и от мнения о расточительстве и мошенничестве в госаппарате: 67% людей, уверенных в сокращении мошенничества, одобряют работу Маска, но в противоположной группе уровень его поддержки резко падает.

Партийные предпочтения тоже влияют на оценки: среди демократов Маск получил 4% одобрения, среди независимых – 32% процента.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

При этом кабмин президента Трампа после отхода Илона Маска от DOGE уже пообещал предпринять шаги по возвращению себе власти над бюджетами и кадрами, считают источники в американском правительстве.