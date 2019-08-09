Япония присвоила Южные Курилы на официальном сайте Олимпиады-2020

Российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи организаторы Олимпиады «отнесли» к префектуре Хоккайдо,– передает ТАСС.

Именно на остров Хоккайдо попадает пользователь, кликнувший на один из российских островов в разделе маршрута олимпийского огня.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада.

Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД