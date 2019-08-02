Токио обвинил Медведева в уязвлении чувств японцев

МИД Японии заявил в пятницу, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

«Мы были проинформированы, что 2 числа премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев посетил остров Итуруп. Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – прим.ВЗГЛЯД), уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», – передает РИА «Новости» заявление МИД Японии.

При этом Токио призвал Россию «предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора».

Агентство Киодо, в свою очередь, сообщает, что Токио направил Москве протест по дипломатическим каналам в связи с поездкой Медведева на Итуруп.

Напомним, ранее в пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. Медведев собирается посетить завод «Ясный», комплекс термальных вод «Жаркие воды», а также стройку в селе Рейдово, где возводят школу и жилые дома.

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