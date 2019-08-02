Приехавший на Курилы Медведев ответил на возмущение Японии

Протесты в Токио из-за визита российской делегации на Курилы не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать, передает РИА «Новости».

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» – добавил Медведев.

При этом Медведев отметил активное развитие региона за последние годы. По его словам, когда он впервые посетил Курилы, там были бараки и плохой уровень жизни.

«Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные», – сказал Медведев.

По его словам, сейчас в регионе заасфальтированные дороги, планируется строительство новых домов, квартир, школ и современных предприятий.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время в развитие Курильских островов вкладывается 15 млрд рублей в рамках программы.

«Естественно, что эти вложения окупаются, эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте», – сказал Медведев.

Напомним, ранее в пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. Медведев собирается посетить завод «Ясный», комплекс термальных вод «Жаркие воды», а также стройку в селе Рейдово, где возводят школу и жилые дома.

МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров Итуруп является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.