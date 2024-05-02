По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Суд в Москве приговорил агента СБУ за шпионаж и подготовку теракта
Суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента СБУ за шпионаж и подготовку теракта
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе, из-за грифа «совершенно секретно» материалы дела были рассмотрены в закрытом от СМИ и публики режиме.
Как сообщили в пресс-службе суда, Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых шесть лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».