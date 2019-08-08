Портал Risovach удалил оскорбляющую российский флаг картинку

Портал risovach.ru заблокировал доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственный флаг России после предупреждения Роскомнадзора, об этом сообщило само ведомство.

«В адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры о принятии мер по удалению с портала risovach противоправного контента. В адрес администраторов интернет-ресурса Роскомнадзором было направлено соответствующее уведомление. В результате требование Генпрокуратуры было выполнено», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в конце июля данный портал уже удалял на основании требования Генеральной прокуратуры другую страницу с изображением, также оскорблявшим государственный флаг России.

«Меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – поясняется в релизе Роскомнадзора.

По этой статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение с нацистскими символами на гербе России. До этого Twitter по требованию Роскомнадзора также удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Кроме того, требование Роскомнадзора выполнил Instagram, удалив изображение, оскорбляющее государственный флаг России. А видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России.