Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Названа дата четвертого раунда переговоров США и Ирана
Стало известно, что четвертый раунд переговоров по ядерной программе пройдет в Омане
В оманской столице намечена новая встреча представителей США и Ирана для обсуждения иранской ядерной программы, дата назначена на 11 мая.
Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы состоится в Маскате 11 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Nour News.
По данным источника агентства, встреча назначена на 21 ордибехешта по иранскому календарю, что соответствует воскресенью 11 мая.
Переговоры проходят в непрямом формате и касаются ключевых аспектов иранской ядерной программы. Ожидается, что стороны обсудят шаги по снижению напряженности и возможные договоренности в рамках существующих международных соглашений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.