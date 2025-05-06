Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Работникам «Транснефти» вручили госнаграды за заслуги в СВО
В центральном офисе «Транснефти» состоялась церемония награждения работников компании государственными наградами за участие и подвиги во время спецоперации.
Церемония вручения государственных наград прошла 6 мая, сообщается на сайте «Транснефти». В мероприятии приняли участие президент компании Николай Токарев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Олег Мосеев.
В торжественной обстановке Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом был награжден Сергей Осинцев, охранник команды «Конда» АО «Транснефть – Сибирь». Медали Министерства обороны получили Петр Иванин, Сергей Молянов, Игорь Набугорнов и Евгений Якименко, сотрудники дочерних обществ компании.
В своем выступлении Токарев заявил: «Решением президента Российской Федерации Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Мы искренне гордимся нашими коллегами. Гордимся их выбором, их мужеством и патриотизмом».
Новиков отметил важность сохранения исторической памяти и выразил благодарность работникам «Транснефти» за помощь участникам спецоперации. В этот день в офисе компании открыли Стену памяти с именами 109 погибших сотрудников. Во всех офисах прошла Минута молчания.