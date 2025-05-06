Работникам «Транснефти» вручили госнаграды за заслуги в СВО

Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.