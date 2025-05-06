Повредившую памятник павшим в годы войны женщину в Приморье отдали под суд

Следователи направили в суд дело повредившей памятник в Приморье женщины-вандала

Tекст: Ирма Каплан

Следственные органы по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которую обвиняют в порче памятника войнам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По версии следствия, 1 мая 2025 года в сквере на улице Ленина в поселке Заводской фигурантка нанесла лакокрасочными материалами различные изображения на памятнике войнам-землякам, погибшим Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который установлен в сквере на улице Ленина в поселке Заводской», – сказано в сообщении.

Следователи отметили, что ими собрана достаточная база доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Инцидент произошел в районе Камчии, недалеко от Варны, где неизвестные повредили комплекс, посвященный подвигу советских моряков-подводников и болгарских подпольщиков.