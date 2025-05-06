Катар назвал визит эмира в Москву ключевым для укрепления доверия

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, переговоры между руководителями государств обеспечили укрепление взаимопонимания по ряду аспектов региональной повестки, передает ТАСС. Аль-Ансари особо отметил, что визит способствовал «укреплению взаимопонимания между сторонами по различным региональным вопросам».

Он подчеркнул важность продолжающегося посредничества Катара между Россией и Украиной, назвав это одним из ключевых направлений в дипломатических контактах. В МИД Катара считают визит эмира в Россию значимым элементом укрепления доверия между Дохой и Москвой.

Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Москву 17 апреля. В ходе переговоров с эмиром Катара президент России Владимир Путин отметил укрепление связей с этой страной, назвав ее одной из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.