Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Катар назвал визит эмира в Москву ключевым для укрепления доверия
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что визит эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву имеет особое значение для Катара.
По его словам, переговоры между руководителями государств обеспечили укрепление взаимопонимания по ряду аспектов региональной повестки, передает ТАСС. Аль-Ансари особо отметил, что визит способствовал «укреплению взаимопонимания между сторонами по различным региональным вопросам».
Он подчеркнул важность продолжающегося посредничества Катара между Россией и Украиной, назвав это одним из ключевых направлений в дипломатических контактах. В МИД Катара считают визит эмира в Россию значимым элементом укрепления доверия между Дохой и Москвой.
Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Москву 17 апреля. В ходе переговоров с эмиром Катара президент России Владимир Путин отметил укрепление связей с этой страной, назвав ее одной из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.