Российские войска освободили Лысовку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и французскую 155 мм самоходную артустановку Caesar.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Искрисковщини, Речки, Яблоновки, Юнаковки, Мирополья, Турьи Сумской области и Казачьей Лопании в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, десять инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, четыре орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Подлимана, Гороховатки, Дружелюбовки Харьковской области и Карповки ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Северском, Миньковкой, Часовым Яром, Курдюмовкой, Константиновкой и Иванопольем ДНР.

Потери ВФУ при этом составили свыше 275 военнослужащих, две бронемашины, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Богатыря, Федоровки, Вольного Поля и Новополя ДНР.

При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М198. Уничтожена станция РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ у Малой Токмачки, Новоандреевки, Павловки Запорожской области и Садового Херсонской области. Были уничтожены до 50 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта. В частности, 30 апреля они освободили Новое в ДНР. Днем ранее Дорошовку в Харьковской области, а до этого Каменку в Харьковской области.