Отец лыжника Большунова рассказал о реакции сына на разрушение дома

Tекст: Валерия Городецкая

Большунов-старший в интервью championat.com сообщил, что сразу позвонил сыну и сказал, что дома больше нет, передает РИА «Новости».

Сын расстроился, пояснил отец спортсмена: «Я просто не мог не позвонить сыну. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов. Это само собой разумеется».

Отец лыжника добавил, что намерен вернуться в родные места в Брянской области, где он провел всю жизнь и похоронил родителей. Он заявил, что займется строительством нового дома, когда прекратятся обстрелы со стороны ВСУ.

Напомним, в апреле дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области был полностью разрушен после попадания снаряда.