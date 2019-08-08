Зеленский захотел легализовать на Украине азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен легализовать в стране азартные игры, в частности казино.

Зеленский заявил, выступая на форуме в Стамбуле, что на Украине легализуют азартные игры, «а именно работу в казино в пятизвездочных отелях», передает РИА «Новости».

По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.

Напомним, азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Украины предлагал разрешить на Украине игорный бизнес. С таким же предложением выступал экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.