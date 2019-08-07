ЦИК выступил за изменение устаревшей процедуры сбора подписей

После завершения избирательной кампании Центризбирком (ЦИК) будет выступать за внесение в законодательство изменений, касающихся процедуры сбора подписей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

По ее словам, с активным развитием технологий появляются новые возможности для фальсификации подписей. От устаревшего механизма страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.

«Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения. Я уже говорила, что у нас есть предложения, сейчас они у нас оформляются, приобретают более четкие контуры. И мы такой пакет предложений будем, скорее всего, предлагать нашим законодателям после избирательной кампании», – подчеркнула Памфилова.

Ранее сообщалось, что оппозиционный политик Любовь Соболь и ее помощник Александр Помазуев устроили скандал на заседании в ЦИКе, из-за чего глава ЦИКа Элла Памфилова не смогла сдержать слез.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».