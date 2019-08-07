В ДНР заявили о непричастности к гибели украинских силовиков

Самопровозглашенная Донецкая народная республика непричастна к обстрелу, который якобы привел к гибели четверых украинских силовиков, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР заявил, что в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащие. Результаты свидетельствуют о невозможности обстрела с позиций ДНР, поскольку позиции ДНР находятся дальше от места происшествия, указанного украинской стороной, передает РИА «Новости».

При этом в ведомстве отметили, что силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

«Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений», – добавил представитель ДНР в СЦКК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром в среду провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Напомним, минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика.

Также стало известно, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.

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