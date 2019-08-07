Пушков объяснил отставку посла США Хантсмана

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.

По его словам, уход Хантсмана с поста был вполне логичен, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки».

«Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон – при самом активном участии конгресса – довел отношения с Россией до ручки. Т.е. состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счел, что лучше уйти. Логичный шаг», – написал Пушков в Twitter.

Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон - при самом активном участии конгресса - довел отношения с Россией до ручки. Т.е. состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счёл, что лучше уйти. Логичный шаг. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 августа 2019 г.

Во вторник СМИ сообщили, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. По этим данным, отставка вступит в силу 3 октября.

МИД отреагировал на сообщения об отставке посла, отметив, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.