В испанском отеле ответили на обвинения в дискриминации украинцев

Инцидент с российским флагом в отеле San Francisco в испанском курортном городе Салоу в Каталонии не носил дискриминационного характера, как об этом заявлял украинский постоялец. Представитель отеля пояснил, что в тот вечер проходил тематический ужин в честь русской кухни.

«Наш отель периодически предлагает тематические ужины, для которых готовят блюда различных стран. В прошлую субботу приготовили ужин с блюдами русской кухни. Для того, чтобы гости различных национальностей смогли определить происхождение блюда, поместили, как обычно делаем, русский флаг под буфетом», – передает слова представителя по связям с общественностью отеля Сержи Берги РИА «Новости».

Он добавил, что один из гостей во время ужина попросил убрать российский флаг.

«Без каких-либо возражений и чтобы избежать, чтобы наш гость чувствовал себя неудобно, мы убрали этот флаг», – сказал представитель отеля.

Он добавил, что в тот же день выступала группа Duo Antares. Репертуар этого коллектива, по словам Берги, «основывается на международных хитах».

Гость, попросивший убрать флаг, сейчас остается постояльцем гостиницы San Francisco и проводит свой отпуск.

«Отель San Francisco ставит целью предложить наилучший отдых всем нашим гостям, вне зависимости от страны их происхождения и национальности и, разумеется, без какой-либо дискриминации», – заявил Сержи Берга.

Также в отеле выразили сожаление в связи с «путаницей» по поводу событий и пожаловались на «фальшивые комментарии в социальных сетях». Отель San Francisco уже обратился с просьбой убрать комментарии, негативно отражающиеся на его репутации.

Ранее украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что раздувать историю начали для того, чтобы нанести удар по авиаперевозчику, доставившего украинских туристов в Испанию.

«На самом деле ситуация не стоит выеденного яйца, в ней нет никакой политической составляющей», – заявил он.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в испанском отеле в городе Салоу украинцы устроили скандал из-за того, что в ресторане при гостинице был вывешен флаг России.