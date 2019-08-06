Шарий раскрыл подробности скандала с украинцами и флагом России в испанском отеле

«Раздувать эту историю начали для того, чтобы нанести удар по авиаперевозчику, который доставил украинских туристов в Испанию. На самом деле ситуация не стоит выеденного яйца, в ней нет никакой политической составляющей», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя ситуацию вокруг скандала с российским флагом и украинцами в испанском отеле.

«Мы все выяснили. Это был тематический ужин. Там белорусский флаг есть, бразильский, итальянский, голландский, немецкий, британский и так далее. Там постоянно такое происходит. В украинской прессе говорилось, что присутствие среди прочих российского флага якобы массово не устроило всех, находившихся в отеле украинцев. Но это ложь», – отметил Шарий.

Скандал устроила лишь одна семья, причем семья русскоязычная, пояснил собеседник. Кроме нее в отеле было достаточно много украинцев, которые в том числе и по-украински общались, и никого из них наличие российского флага не напрягало.

«Они устроили этот скандал, начали кричать. Им объяснили, мол, идите, гуляйте отсюда, у нас тематические ужины. Это достоверно известно, мы пообщались со свидетельницей события, которая там отдыхала. Она даже показала нам фото этого зала с флагами», – поделился Анатолий Шарий.

«Дальше в украинских СМИ начали раздувать эту историю не столько в контексте гостиницы, сколько в контексте туроператора, компании «JoinUp». Выясняется, что у этого туроператора есть очень дешевый дочерний авиаперевозчик – «SkyUp». На этого авиаперевозчика уже неоднократно «наезжали», – продолжил блогер.

«На Украине существует недобросовестная конкуренция. Крупные авиаперевозчики заказывают прессинг авиакомпаний, которые перевозят пассажиров по демпинговым ценам. И таким преступным образом у этой авиакомпании «SkyUp» уже отбирали лицензию по жалобе какой-то пассажирки. Причем эта пассажирка, как потом выяснилось, их рейсами даже никогда и не летала», – констатировал собеседник.

«А туристическая компания «JoinUp», которой принадлежит эта авиакомпания, как раз и организовала поездку в испанскую гостиницу, где произошел скандал. И получилось так, что раздувать эту историю начали как раз для того, чтобы нанести удар по авиаперевозчику», – отметил Шарий.

«Но у них не получилось лишить лицензии «SkyUp» по беспределу, так они начали разгонять всю эту историю, мол, туроператор не вмешался в скандал с украинскими гражданами и так далее. Сразу же это подхватили определенные СМИ, начали тиражировать. А на самом деле ситуация не стоит выеденного яйца, нет никакой политической составляющей», – подчеркнул блогер.

«Ну и, конечно, хозяин гостиницы сказал этим скандалистам: идите вы лесом, будете нам еще говорить, какие флаги нам вешать, какие не вешать. А упоротые пользователи соцсетей начали писать советы, мол, обращайтесь в посольство, полицию и так далее... Ну больные на голову. С другой стороны, ряд российских СМИ сейчас тиражирует всю эту ситуацию в политическом контексте. Мол, смотрите какие украинцы придурки. Это тоже неправильно. Тут нет политики, только бизнес», – резюмировал Шарий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, отдыхающие в испанском отеле в городе Салоу украинцы устроили скандал из-за того, что в ресторане при гостинице был вывешен флаг России.

В свою очередь представитель отеля заявил, что флаг России в ресторане при гостиничном ресторане «показывает, что в меню есть блюда русской кухни», однако туристы с Украины «связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать».

«Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», – подытожили в испанском отеле.