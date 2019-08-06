О доверии к ЕС заявили меньше половины европейцев

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6 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
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Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Поражение «цветной революции» на Кубе стало уроком для Венесуэлы

5-го августа народ взбунтовался против Кастро, но уже 6-го вновь кричал "вива, Фидель!"Фото: Rafael Perez/Reutrers
Ровно 25 лет назад Фидель Кастро едва не лишился власти: коммунистический режим на Кубе рисковал рухнуть на фоне давления США и восстания оппозиции. Спустя годы нечто очень похожее произошло в Венесуэле, но с другим результатом: Николас Мадуро устоял, но страна по-прежнему находится в кризисе, который обещает разрешиться только через его голову. Чего не хватает Мадуро, чтобы побеждать, как Фидель? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...

Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
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Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

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              О доверии к ЕС заявили меньше половины европейцев

                 6 августа 2019, 09:19
              Фото: Christian Mang/Imago/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Поддержка Евросоюза в странах Европы стремительно падает – только 44% европейцев заявляют о доверии к ЕС, хотя ранее такого мнения придерживались 52% граждан, следует из результатов опроса «Евробарометр», проводимого при поддержке Еврокомиссии.

              Издание Daily Express сообщает, что в период, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС, поддержка европейского объединения в других странах блока также стремительно снижается, передает «ИноTV».

              В опросе «Евробарометра» приняли участие 28 тыс. респондентов. О доверии к ЕС заявили только 37% итальянцев, в то время как 55% отметили, что скорее не доверяют Евросоюзу.

              Во Франции о поддержке блока заявили всего 33% респондентов. Скорее не доверяют ЕС 56% французов.

              Отмечается, что результаты опросов в этих странах значительно понизили общий рейтинг поддержки Евросоюза, однако французы и итальянцы оказались не единственными, кто был более пессимистично настроен в отношении будущего ЕС, чем ранее: в Греции о недоверии к блоку заявили 66% опрошенных, оптимистов оказалось всего 33%.

              В Великобритании ЕС не доверяет абсолютное большинство – 56% опрошенных, оптимистично настроены 29% респондентов.

              В целом о доверии к блоку заявили 44% респондентов. При этом главным опасением оказался миграционный вопрос – о нем упомянули 34% европейцев, в частности, больше других этой проблемой озабочены Мальта, Чехия, Эстония, Словения и Нидерланды.

              22% респондентов оказались в обеспокоены изменениями климата - более важной, чем миграционный вопрос, эту проблему сочли в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции.

              Третье место среди проблем ЕС поделили экономическая ситуация, состояние государственных финансов стран-членов союза и терроризм – о них упомянули 18% опрошенных.

              Результаты предыдущих опросов показали, что популярность блока стала падать после финансового кризиса 2008 года. В 2007 году о доверии к ЕС заявляли 52% европейцев.

              Ранее стало известно, что население ЕС увеличилось в 2018 году только за счет мигрантов.


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