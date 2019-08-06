О доверии к ЕС заявили меньше половины европейцев

Поддержка Евросоюза в странах Европы стремительно падает – только 44% европейцев заявляют о доверии к ЕС, хотя ранее такого мнения придерживались 52% граждан, следует из результатов опроса «Евробарометр», проводимого при поддержке Еврокомиссии.

Издание Daily Express сообщает, что в период, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС, поддержка европейского объединения в других странах блока также стремительно снижается, передает «ИноTV».

В опросе «Евробарометра» приняли участие 28 тыс. респондентов. О доверии к ЕС заявили только 37% итальянцев, в то время как 55% отметили, что скорее не доверяют Евросоюзу.

Во Франции о поддержке блока заявили всего 33% респондентов. Скорее не доверяют ЕС 56% французов.

Отмечается, что результаты опросов в этих странах значительно понизили общий рейтинг поддержки Евросоюза, однако французы и итальянцы оказались не единственными, кто был более пессимистично настроен в отношении будущего ЕС, чем ранее: в Греции о недоверии к блоку заявили 66% опрошенных, оптимистов оказалось всего 33%.

В Великобритании ЕС не доверяет абсолютное большинство – 56% опрошенных, оптимистично настроены 29% респондентов.

В целом о доверии к блоку заявили 44% респондентов. При этом главным опасением оказался миграционный вопрос – о нем упомянули 34% европейцев, в частности, больше других этой проблемой озабочены Мальта, Чехия, Эстония, Словения и Нидерланды.

22% респондентов оказались в обеспокоены изменениями климата - более важной, чем миграционный вопрос, эту проблему сочли в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции.

Третье место среди проблем ЕС поделили экономическая ситуация, состояние государственных финансов стран-членов союза и терроризм – о них упомянули 18% опрошенных.

Результаты предыдущих опросов показали, что популярность блока стала падать после финансового кризиса 2008 года. В 2007 году о доверии к ЕС заявляли 52% европейцев.

Ранее стало известно, что население ЕС увеличилось в 2018 году только за счет мигрантов.