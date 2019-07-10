Население ЕС увеличилось в 2018 году только за счет миграции

В прошлом году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости, следует из данных Евростата.

По состоянию на 1 января 2018 года в ЕС проживали 512,4 млн человек. В течение прошлого года население достигло 513,5 млн человек, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным, в 2018 году смертность в странах Европы превысила рождаемость: за этот срок скончались 5,3 млн человек, а родилось только 5 млн человек. Озвученный прирост в количестве 1,1 млн человек произошел лишь благодаря притоку мигрантов.

При этом отмечается, что отрицательный прирост в странах ЕС наблюдается уже второй год подряд.

В настоящий момент самой населенной страной Европы является Германия: ее жителями являются 83 млн человек, то есть 16,2% от всего населения ЕС. Следом за ней идет Франция с количеством граждан в 67 млн человек, затем следует Великобритания с населением 66,6 млн человек.

В пятерку также вошли Италия (60,4 млн человек) и Испания (46,9 млн человек).

Ранее стало известно, что Италия достигла исторического минимума по рождаемости и с рядом других европейских государств вошла в число стран, которые могут превратиться в «демографические бомбы».