Италия достигла исторического минимума по рождаемости

В 2018 году рождаемость в Италии достигла исторического минимума с 1861 года, когда образовалось государство, следует из данных, опубликованных статистическим ведомством Istat.

Также результаты свидетельствуют о том, что после японцев население Италии является самым старым в мире, сообщает «Интерфакс».

За 2018 год в Италии родилось менее 440 тыс. детей. Это на 4% меньше, чем в 2017 году. Экономисты считают, что такая ситуация снижает экономический потенциал страны. Они отмечают, что итальянский ВВП по-прежнему не вернулся к значениям, которые были до кризиса 2008 года, а в 2019 году экономика еще и продолжит стагнацию.

«Италии угрожает серьезный демографический спад», – сказал экономист Capital Economics Джек Аллен, добавив, что «это окажет давление на долгосрочный потенциал экономики к росту».

В 2016 году власти Италии пытались спасти страну от вымирания, однако их инициативы повлекли за собой скандал, а Италия по-прежнему осталась в списках стран, которые могут превратиться в «демографические бомбы».