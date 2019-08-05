В Берлине отреагировали на слова Порошенко об авторстве Минских соглашений

Минские соглашения – результат интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, так прокомментировали в пресс-службе правительства ФРГ высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично написал договоренности вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами. Пакет мер по реализации Минских соглашений, подписанный 12 февраля 2015 года, был поддержан президентом Российской Федерации, президентом Украины, президентом Французской Республики и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия в совместной декларации в тот же день. СБ ООН одобрил пакет 17 февраля 2015 года», – отметили в пресс-службе правительства ФРГ, сообщает РИА «Новости»

Помимо этого, Берлин решительно поддержал «полное выполнение Минских соглашений, к которым относится установление долгосрочного перемирия и вывод тяжелых вооружений с линии соприкосновения».

Порошенко ранее заявил, что лично составлял текст соглашений вместе с Меркель. Заявление Порошенко об авторстве документа в Донбассе назвали абсурдным.