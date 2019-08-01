Порошенко присвоил себе авторство Минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично он вместе с канцлером Ангелой Меркель составлял текст Минских соглашений.

«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель», – заявил политик в интервью «Украинской правде».

Он добавил, что «многое сделал, возможно, много ошибался».

«Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья», – сказал Порошенко.

Ранее экс-президент заявил, что бои под Иловайском в 2014 году не были поражением ВСУ.

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Госбюро расследований Украины подтвердило эту информацию.