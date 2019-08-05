Политолог: Оппозиционеры нарисовали подписи, чтобы раскачать Москву

«Я полностью согласен с тем, что истинная цель оппозиционных кандидатов в Мосгордуму – это борьба за отмену сбора подписей перед выборами в Госдуму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя заявление председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о том, что оппозиционеры не преследовали цели избраться в городское заксобрание.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев отметил, что подозрительно выглядят и расходы независимых кандидатов.

«Оплата нотариусу, сбор подписей, даже если представить, что у них работали волонтеры и не получали денег. Телефон, машины и прочие траты. В общем, все расходы, которые у них заявлены, не укладываются», – добавил Матвейчев.

«Эти люди, по сути, подписи не собирали, они их рисовали, чем нарывались на конфликт. И не зарегистрировали их как раз по причине некачественных подписей. Они их сдали специально ради хайпа. Это был повод раскачать Москву», – заключил эксперт.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации, не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание. На думских выборах они намерены бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами, считает Горбунов.

Главу ФБК Алексея Навального накануне также упрекнули в несоответствии планируемых и потраченных его сторонниками расходов на сбор подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В поддержку каждого из них, по словам Навального, требовалось не менее миллиона рублей. Но, согласно исследованию «Актуальной политики», ни один из оппозиционеров не потратил такой суммы. По мнению экспертов, «недофинансирование» реального сбора подписей указывает на то, что часть собранных бланков приходится на «мертвые души», а потраченные деньги могли быть присвоены самими кандидатами, пишет Ura.ru.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.