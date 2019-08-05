Глава Мосгоризбиркома назвал истинную цель не ставших кандидатами в МГД оппозиционеров

Оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации, не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, соцопросы им отводили не больше 1% голосов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году», – приводит его слова «Интерфакс».

На думских выборах они намерены бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами, считает Горбунов.

Так он ответил на вопрос «Российской газеты» о том, почему ряд оппозиционных кандидатов не сумели собрать необходимое количество подписей, тогда как десятки других выдвиженцев это смогли.

«Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге [оппозиционным] кандидатам вернули 5011 ранее забракованных подписей», – подчеркнул он.

«К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей. У Любови Соболь, одной из активисток оппозиции, таких подписей оказалось даже не одна. Например, члены окружной комиссии с изумлением увидели в принесенных ею списках автограф бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Николаевны Симанковой, умершей 16 мая этого года. Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997-й. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!» – подчеркнул Горбунов.

«В ходе сбора подписей был пущен в ход очень широкий спектр грубых подделок. Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тыс. подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы», – сказал он.

Между тем «Актуальная политика» провела расследование после прозвучавшего заявления блогера Алексея Навального о том, что для сбора подписей в поддержку каждого кандидата требовалось потратить не менее одного миллиона рублей. Авторы исследования подчеркивают, что Навальный дает завышенные расценки. По их подсчетам, ни один из кандидатов такой суммы не потратил. Утверждается, что расходы Геннадия Гудкова на сбор подписей составили всего 351 тыс. рублей, Дмитрия Гудкова – 593 тыс., Илья Яшина – 551 тыс., а один из ближайших соратников Навального – директор ФБК Иван Жданов – и вовсе ограничился 194 тыс.

«Небольшое количество денег, потраченное на сбор подписей, является косвенным признаком некачественно проведенной работы. Очевидно, что это не случайность. Такое у оппозиции происходит регулярно», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, слова которого приводит Ura.ru.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, представленные оппозиционерами отчеты доказывают, что всерьез сбором подписей они не занимались, а в некоторых случаях речь идет и об откровенной фальсификации. «Уже известно, что собраны подписи умерших людей, несуществующих граждан. Причем эти несуществующие люди «оставляли» свои подписи неоднократно. В этом смысле особенно показательной представляется история с Ильей Яшиным, когда на последнем отрезке сбора подписей их количество неожиданно стало увеличиваться в геометрической прогрессии», – отметила Федорова. Политолог считает, что именно в этот момент могла идти подделка подписей.

«Оппозиционные кандидаты собирали подписи по какой-то «кривой» технологии, в основе которой была странная уверенность, что подписавшиеся против использования реагентов москвичи обязательно подпишутся и в поддержку выдвижения оппозиционных кандидатов, – считает генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. – В результате сбор необходимого количества подписей (а с запасом надо было собрать не менее двух – двух с половиной тысяч) оказывался не только слишком долгим, но и слишком дорогим».

По словам Смирнова, к этим расходам надо добавлять средства на юристов и проверяющих, что, судя по всему, не было сделано. «Волей-неволей им приходилось часть подписей «рисовать», что и было выявлено в ходе проверки. Или просто сдавать подписные листы с неправильно оформленными подписями – других попросту не было», – отмечает Смирнов.

Как отмечает Анна Федорова, причин, по которым оппозиционные кандидаты шли на фальсификации и тратили менее одного миллиона на сбор подписей, может быть две – недостаток финансирования и личная корысть. «Возможно, в стане оппозиции было острое недофинансирование, может быть, имел место непрофессионализм. Но нельзя исключать, что кто-то просто решил потратить эти деньги с пользой для себя, а не для кампании», – заключила она.

Напомним, по результатам работы окружных избирательных комиссий для участия в выборах депутатов Мосгордумы 7-го созыва зарегистрировано 233 кандидата – 171 кандидат от политических партий и 62 самовыдвиженца.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в России, 8 сентября.