Глава Мосгоризбиркома назвал истинную цель не ставших кандидатами в МГД оппозиционеров

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...

В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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              Глава Мосгоризбиркома назвал истинную цель не ставших кандидатами в МГД оппозиционеров

              5 августа 2019, 11:43

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              Оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации, не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, соцопросы им отводили не больше 1% голосов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

              «Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году», – приводит его слова «Интерфакс».

              На думских выборах они намерены бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами, считает Горбунов.

              Так он ответил на вопрос «Российской газеты» о том, почему ряд оппозиционных кандидатов не сумели собрать необходимое количество подписей, тогда как десятки других выдвиженцев это смогли.

              «Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге [оппозиционным] кандидатам вернули 5011 ранее забракованных подписей», – подчеркнул он.

              «К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей. У Любови Соболь, одной из активисток оппозиции, таких подписей оказалось даже не одна. Например, члены окружной комиссии с изумлением увидели в принесенных ею списках автограф бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Николаевны Симанковой, умершей 16 мая этого года. Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997-й. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!» – подчеркнул Горбунов.

              «В ходе сбора подписей был пущен в ход очень широкий спектр грубых подделок. Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тыс. подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы», – сказал он.

              Между тем «Актуальная политика» провела расследование после прозвучавшего заявления блогера Алексея Навального о том, что для сбора подписей в поддержку каждого кандидата требовалось потратить не менее одного миллиона рублей. Авторы исследования подчеркивают, что Навальный дает завышенные расценки. По их подсчетам, ни один из кандидатов такой суммы не потратил. Утверждается, что расходы Геннадия Гудкова на сбор подписей составили всего 351 тыс. рублей, Дмитрия Гудкова – 593 тыс., Илья Яшина – 551 тыс., а один из ближайших соратников Навального – директор ФБК Иван Жданов – и вовсе ограничился 194 тыс.

              «Небольшое количество денег, потраченное на сбор подписей, является косвенным признаком некачественно проведенной работы. Очевидно, что это не случайность. Такое у оппозиции происходит регулярно», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, слова которого приводит Ura.ru.

              По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, представленные оппозиционерами отчеты доказывают, что всерьез сбором подписей они не занимались, а в некоторых случаях речь идет и об откровенной фальсификации. «Уже известно, что собраны подписи умерших людей, несуществующих граждан. Причем эти несуществующие люди «оставляли» свои подписи неоднократно. В этом смысле особенно показательной представляется история с Ильей Яшиным, когда на последнем отрезке сбора подписей их количество неожиданно стало увеличиваться в геометрической прогрессии», – отметила Федорова. Политолог считает, что именно в этот момент могла идти подделка подписей.

              «Оппозиционные кандидаты собирали подписи по какой-то «кривой» технологии, в основе которой была странная уверенность, что подписавшиеся против использования реагентов москвичи обязательно подпишутся и в поддержку выдвижения оппозиционных кандидатов, – считает генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. – В результате сбор необходимого количества подписей (а с запасом надо было собрать не менее двух – двух с половиной тысяч) оказывался не только слишком долгим, но и слишком дорогим».

              По словам Смирнова, к этим расходам надо добавлять средства на юристов и проверяющих, что, судя по всему, не было сделано. «Волей-неволей им приходилось часть подписей «рисовать», что и было выявлено в ходе проверки. Или просто сдавать подписные листы с неправильно оформленными подписями – других попросту не было», – отмечает Смирнов.

              Как отмечает Анна Федорова, причин, по которым оппозиционные кандидаты шли на фальсификации и тратили менее одного миллиона на сбор подписей, может быть две – недостаток финансирования и личная корысть. «Возможно, в стане оппозиции было острое недофинансирование, может быть, имел место непрофессионализм. Но нельзя исключать, что кто-то просто решил потратить эти деньги с пользой для себя, а не для кампании», – заключила она.

              Напомним, по результатам работы окружных избирательных комиссий для участия в выборах депутатов Мосгордумы 7-го созыва зарегистрировано 233 кандидата – 171 кандидат от политических партий и 62 самовыдвиженца.

              Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в России, 8 сентября.


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