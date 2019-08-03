На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

По результатам работы окружных избирательных комиссий для участия в выборах депутатов Мосгордумы 7-го созыва зарегистрировано 233 кандидата – 171 кандидат от политических партий и 62 самовыдвиженца, сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии.

«В выборах депутатов Мосгордумы 7-го созыва по 45 избирательным округам решили участвовать 424 человека, из которых 2 при первичной подаче документов сменили округ. Всего в избирательные комиссии подано 426 заявлений. Сняли свою кандидатуру, не предоставили документы для регистрации, утратив статус кандидата – 136 человек. По результатам работы окружных избирательных комиссий зарегистрировано 233 кандидата – 171 кандидат от политических партий и 62 самовыдвиженца», – говорится в сообщении «Вестника Московской городской избирательной комиссии».

Сообщается, что от трех парламентских партий в выборах примут участие 130 человек. От КПРФ – 44 кандидата, ЛДПР – 45 и от партии «Справедливая Россия» – 41 кандидат.

В регистрации отказано 57 кандидатам, 18 кандидатам от партий и 39 самовыдвиженцам.

По 45 округам конкурс кандидатов составил 5,17 претендента на один мандат депутата Мосгордумы.

«МГИКом получено и рассмотрено более 100 жалоб, обращений и заявлений от кандидатов, избирателей и членов территориальных избирательных комиссий. Кандидаты в депутаты Мосгордумы предоставили в МГИК 47 жалоб. Мосгоризбирком рассмотрел все обращения, в том числе транслированные через СМИ и социальные сети. В ходе из рассмотрения жалоб были обнаружены ошибки как членов окружных избирательных комиссий так и кандидатов в депутаты», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все выявленные ошибки и опечатки членов ОИК, операторов ввода данных зачтены в пользу кандидатов. «Все допущенные при вводе ошибки в фамилиях, именах и адресах избирателей были проверены в ОИК и повторно перепроверены МГИК при рассмотрении жалоб. Все обнаруженные ошибки исправлены и зачтены в пользу кандидата. Все сомнения также зачтены в пользу кандидатов», – сказано в пресс-релизе Мосгоризбиркома.

«Так, например, девяти известным независимым кандидатам были прощены 5011 подписей относительно решений окружных избирательных комиссий», – подчеркивает МГИК.

«Необходимо отметить, что в ходе дополнительных проверок были установлены и новые нарушения допущенные кандидатами и сборщиками. 49 кандидатам отказано по причине недостаточного количества сданных в комиссии достоверных подписей избирателей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 39 кандидатов сдали недостаточное для регистрации количество действительных и достоверных подписей; восемь кандидатов сдали подписей меньше минимума, необходимого для регистрации; два кандидата не принесли подписи в ОИК при сдаче документов; у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей; у 29 кандидатов обнаружено 14 тыс. 201 недействительных паспортов (в том числе несуществующих избирателей).

Восемь кандидатов получили отказ по иным основаниям: неснятая судимость обнаружена у одного кандидата, еще один кандидат был уличен в использовании служебного положения, пять кандидатов не предоставили необходимый комплект документов для регистрации.

В МГИК рассказали также о курьезных случаях в работе окружных избирательных комиссий.«Восемь кандидатов сдали в ОИК количество подписей недостаточное для регистрации, значительно меньше установленного законом минимума. Один из них, вместо 4449 подписей сдал всего 1 подпись избирателя на одном подписном листе, другой сдал в комиссию вместо 5266 подписей 25 автографов избирателей и еще один кандидат принес в комиссию 43 подписи вместо 4473 минимально необходимых», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у нескольких кандидатов разница между сданным и минимальным требуемым по закону количеством составляет несколько тысяч подписей. «Два кандидата нарушили порядок изготовления и оплаты подписных листов, изготовив типографским методом, оплаченным со счета избирателя несколько бланков и откопировав остальное количество самостоятельно. Подписи, собранные на листах изготовленных в нарушение законодательства, также были признаны недействительными», – сообщили в МГИК.

«Отдельно хотелось бы выразить благодарность членам Общественного Штаба по контролю и наблюдению за выборами за деятельное участие в работе окружных избирательных комиссий, помощь Мосгоризбиркому, кандидатам и избирателям и контроль за соблюдением избирательных прав, конкурентности и открытости выборов депутатов в Мосгордуму 7-го созыва на протяжении первого этапа избирательной кампании», – заключили в Мосгоризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования в России 8 сентября. 5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД.