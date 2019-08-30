Аккаунт Рабиновича в Facebook заблокировали после публикации об обмене с Россией

Администрация Facebook заблокировала страницу депутата Верховной рады и сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича после публикации им опровержения сообщений об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Сообщаю, что после публикации в своем аккаунте в Facebook опровержения некоторых сообщений о якобы уже состоявшемся обмене пленными и их прилете в Киев, фейсбук-страница народного депутата Украины, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича заблокирована без объяснений на 30 дней», – написал помощник депутата, журналист Владимир Кацман в Facebook.

По его словам, «попытки разобраться с причиной такого странного решения предпринимаются постоянно, но пока, увы, к конкретному результату не привели».

Тем временем глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прилетели в Москву, где встретились с осужденными украинцами.

В пятницу поступали противоречивые сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной. Украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц якобы состоялся, но дипломатический источник в Москве сказал, что переговоры о деталях обмена продолжаются.

Позже в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. При этом источники в Киеве отмечали, что задержка происходит по вине украинской стороны.

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